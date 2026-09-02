Balacera durante Intento de Asalto a Fábrica deja un Trabajador Muerto en CDMX

Una balacera al interior de una empresa en la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco dejó una persona sin vida; autoridades investigan el caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta noche cuando los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron alertados por una llamada por varios disparos de arma de fuego en la calle Avena.

Por esta razón, acudieron de inmediato al inmueble marcado con el número 543, donde se percataron de que había una persona lesionada. Solicitaron apoyo a personal médico, quien determinó que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por varias unidades del Sector Tlacotal para esperar la llegada de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), quienes se encargarán de levantar datos de prueba y comenzar con las investigaciones.

Según los primeros reportes, la agresión armada ocurrió cuando varias personas intentaron entrar al edificio de una empresa de iluminación para cometer un robo, sin embargo, durante los hechos dispararon en varias ocasiones en contra de un hombre que laboraba como vigilante del lugar.

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Hasta el momento se desconoce cuál fue la ruta que usaron los presuntos responsables para huir, no obstante, la SSC ya realiza el monitoreo de cámaras para localizarlos.

EPP