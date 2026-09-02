Homicidios

Balacera durante Intento de Asalto a Fábrica deja un Trabajador Muerto en CDMX

El ataque armado ocurrió al interior de un inmueble ubicado en la colonia Granjas México

El asesinato ocurrió al interior de una empresa de iluminación en la colonia Granjas MéxicoFoto: N+
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