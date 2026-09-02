Seguridad

Fuerza Civil Aclara Intervención Policial tras Video Viral en la Estanzuela, NL

Las autoridades explicaron la intervención tras la difusión de un video en redes sociales.

Fuerza Civil Aclara Intervención Policial tras Video Viral en la Estanzuela, NLFuerza Civil Aclara Intervención Policial tras Video Viral en la Estanzuela. Foto: FC

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Dos personas fueron detenidas por resistencia de particulares tras un altercado con policías.

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