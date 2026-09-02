Fuerza Civil Aclara Intervención Policial tras Video Viral en la Estanzuela, NL

Fuerza Civil aclaró los hechos relacionados con un video que circula en redes sociales, en el que se observa una intervención de elementos policiacos en calles de la colonia Estanzuela, en Monterrey.

De acuerdo con la ficha informativa de la corporación, los hechos ocurrieron el pasado domingo en el cruce de las calles Olivos y Patrimonio, mientras los agentes realizaban labores de prevención y disuasión delictiva en el sector.

Según el informe oficial, durante el operativo una mujer se aproximó a los elementos y comenzó a confrontarlos. Posteriormente, otras personas se sumaron al altercado, lo que derivó en agresiones contra los policías y el lanzamiento de objetos contundentes.

Fuerza Civil señaló que uno de estos objetos provocó daños en el parabrisas de una de las unidades policiales. Ante la situación, los elementos intervinieron para controlar el altercado y realizaron la detención de dos personas identificadas como Josué Antonio “N” y María Genoveva “N”. La corporación informó que ambas personas fueron detenidas por su probable responsabilidad en el delito de resistencia de particulares y posteriormente quedaron a disposición del Ministerio Público.

Será la autoridad competente la encargada de determinar la situación jurídica de los detenidos, conforme avance el proceso correspondiente. El caso generó reacciones luego de que distintos videos de la intervención comenzaran a difundirse en redes sociales.

En las grabaciones se observa una confrontación entre civiles y elementos policiacos, además de momentos en los que los uniformados someten físicamente a algunas personas. También se aprecia el lanzamiento de piedras y se escucha una detonación, aunque las circunstancias precisas de este hecho no han sido establecidas públicamente.

Fuerza Civil sostiene que sus elementos actuaron para controlar una agresión y realizar las detenciones, mientras que las imágenes difundidas han generado cuestionamientos sobre el desarrollo de la intervención. Hasta el momento, la corporación no ha informado públicamente sobre alguna sanción contra los elementos involucrados.

Con información de Adriana Garcino/ Noticias N+

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