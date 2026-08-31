Ciencia y Tecnología

Así Fue el Despegue del Telescopio Espacial Grace Roman: Fotos

El telescopio espacial Grace Roman se encargará de rastrear exoplanetas y de investigar la identidad de la materia oscura, sustancia invisible que mueve las galaxias

Despegue del telescopio espacial Grace RomanDespega el telescopio espacial Grace Roman. Foto: Reuters

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Así Fue el Despegue del Telescopio Espacial Grace Roman: Fotos