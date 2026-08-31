Cae Premio Mayor de Lotería Nacional en Ciudad Obregón, Sonora

Se efectuó el sorteo zodiaco especial de la Lotería Nacional en su edición número 1759, esta edición tuvo un premio de 7 millones de pesos.

En punto de las 8 de la noche se realizó este sorteo en el teatro de la Lotería en la Ciudad de México, el cual contó con un premio mayor garantizado de 11 millones de pesos en una sola serie, donde resultó ganador el signo Libra y número 4920, el cual fue remitido para su venta a Ciudad Obregón, Sonora.

Los premios de reintegros son a los billetes del signo Libra y terminaciones en número 0, Felicitaciones a los afortunados ganadores.