Sociedad

Cae Premio Mayor de Lotería Nacional en Ciudad Obregón, Sonora

El premio mayor garantizado fue de 11 millones de pesos en una sola serie, resultó ganador el signo libra y número 4920.

Cae Premio Mayor de Lotería Nacional en Ciudad Obregón, SonoraCae Premio Mayor de Lotería Nacional en Ciudad Obregón, Sonora. Foto: Lotería Nacional

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