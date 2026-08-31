Deportes

Novak Djokovic Cae en Ronda Inicial del US Open por Primera Vez

El argentino Mariano Navone se impuso al serbio por 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1

NovakFoto: Reuters.
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