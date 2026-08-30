Santiago Gimenez Viaja a Portugal para Cerrar su Fichaje con el Porto

La etapa de Santi Gimenez en el futbol italiano parece haber llegado a su fin. El atacante surgido de las fuerzas básicas de Cruz Azul no entraba en los planes del AC Milan de cara a la temporada 2026/27, por lo que desde hace varias semanas ha estado buscando salir del cuadro rossoneri y varios equipos se interesaron en él. Sin embargo, todo indica que su futuro está en Portugal con el FC Porto, equipo que incluso jugará en la UEFA Champions League esta campaña.

De acuerdo con diversos reportes, el mexicano ya tiene un acuerdo para unirse a los 'Dragones', quienes a su vez ya habrían llegado a un entendimiento con el Milan para que el 'Bebote' se incorpore a sus filas. Es por eso que, según el periodista Fabrizio Romano, Gimenez recibió permiso para viajar a Portugal y unirse al FC Porto. La información detalla que Santi llega al club portugés en calidad de préstamo gratuito y con una cláusula de opción de compra por 18 millones de euros más 2 millones en variables, además de una obligación de compra en función de objetivos y tiempo de juego.

Este domingo, Santiago Gimenez fue visto saliendo de Italia con rumbo a Portugal, en donde presentará los exámenes médicos correspondientes para hacer oficial su fichaje con el cuadro lusitano.

Durante su estancia con el Milan, el 'Cahquito' marcó apenas 7 goles en 37 partidos. Ahora, tras llegar al Porto, el mexicano tendrá la oportunidad de jugar en la UEFA Champions League, pues a diferencia del cuadro italiano, los 'Dragones' están en la fase de liga del torneo más prestigioso de Europa a nivel de clubes. En ese sentido, Santi podría reencontrarse con su viejo equipo, el Feyenoord, pues Porto se medirá a ellos el próximo 24 de noviembre.