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Santiago Gimenez Viaja a Portugal para Cerrar su Fichaje con el Porto

El delantero mexicano abandonó Italia y se espera que se anuncie su incoroporación con su nuevo equipo en las próximas horas

Santiago Gimenez durante un partido con la Selección MexicanaFoto: Getty Images
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