Renata Zarazúa Cae Eliminada en la Primera Ronda del US Open
La tenista mexicana se midió a la rusa Iatcenko en la primera ronda del último grand slam de la temporada
La tenista mexicana se midió a la rusa Iatcenko en la primera ronda del último grand slam de la temporada
Renata Zarazúa, debutó en la edición 2026 del US Open ante la rusa Polina Iatcenko. La tenista mexicana dio un gran partido, el cual tuvo que definirse en tres sets y vio a la oriunda de Ciudad de México caer eliminada en el tercero y por la vía del tie break. Zarazúa comenzó ganando y estuvo cerca de llevarse la victoria, pero a final su rivcal se impuso 10-7 en el desempate y el juego finalizó 6-4, 4-6 y 6-7, dejando a la mexicana en la primera ronda del certamen.
En algún punto del tercer set, Renata llegó a estar arriba 5-4, con la posibilidad de sacar para el partido. Sin embargo, Iatcenko logró reaccionar, mandó el juego al tie break y ahí, con una sólida actuación en el saque, venció a la mexicana que se despide del último Grand Slam de la temporada 2026 en el tour de la WTA.
El partido duró 3 horas y 27 minutos, representando un enorme esfuerzo físico para ambas jugadoras. Con la derrota, Zarazúa se marcha a casa, mientras que la rusa ahora se preparará para un partido que representará el mayor reto de su carrera, pues tendrá que medirse a la número uno del mundo: Aryna Sabalenka.
Por su parte, Renata se despide de la campaña 2026 sin haber logrado un sólo triunfo en Grand Slams.