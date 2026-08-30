Deportes

Gabriel Jesús, Fichaje 'Ansiado' del Barcelona Tras Quedar Relegado en el Arsenal

La operación por el atacante brasileño de 29 años se cerraría por 10 millones de euros ante la imposibilidad de fichar al argentino Julián Álvarez

Gabriel Jesus, Fichaje 'Ansiado' del Barcelona Tras Quedar Relegado en el ArsenalEl delantero brasileño Gabriel Jesús. Foto: Reuters
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