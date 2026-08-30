Gabriel Jesús, Fichaje 'Ansiado' del Barcelona Tras Quedar Relegado en el Arsenal

El Barcelona afina los últimos detalles para el fichaje del delantero brasileño del Arsenal Gabriel Jesús, de 29 años,

al quedarse con las ganas de adquirir en el mercado de verano al atacante argentino del Atlético de Madrid Julián Alvarez.

El equipo azulgrana tendría avanzado un acuerdo con el club inglés para incorporar a Gabriel Jesús a sus filas, cuyo contrato con el Arsenal termina el próximo 30 de junio.

Según medios especializados, el Barça pagará al equipo londinense una cantidad cercana a los 10 millones de euros más variables.

El acuerdo está tan avanzado que el futbolista podría viajar a Barcelona para firmar su nuevo contrato antes del martes 1 de septiembre, cuando se cerrará el mercado de verano.

El Barça ha esperado hasta los últimos dos días para hallar un delantero centro, uno de los objetivos primordiales de Hansi Flick y el director deportivo del club, Anderson Luis de Souza ‘Deco’, tras quedarse sin los delanteros Robert Lewandowski y Ferran Torres.

El argentino Julián Alvarez era el ‘plan A’ del Barça para ocupar dicho puesto, pero la negativa del Atlético a traspasar al futbolista ha obligado al Barça a mover ficha con Gabriel Jesús.

Pese a la más que probable llegada del brasileño, el Barcelona sigue interesado en contratar, en un futuro, al jugador del Atlético de Madrid.

Formado en el Palmeiras, Gabriel Jesús, ha jugado con la selección brasileña, por lo que es un experimentado delantero que en el futbol europeo ha marcado 127 goles, 95 en 236 partidos con el Manchester City y 32 en 123 duelos en las filas del Arsenal, su último club.

En verano de 2022, el club londinense pagó algo más de 50 millones de euros al club mancuniano por su fichaje.

Su rendimiento en Londres ha sido algo irregular debido a la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió en enero de 2025. Tras recuperarse de esta grave lesión, Gabriel Jesús jugó 27 partidos en los que anotó solo 6 tantos.

HVI