Trump Afirma que EUA Usará Petróleo Venezolano para Reponer su Reserva Estratégica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) estadounidense se repondrá con crudo ‌procedente de ‌Venezuela, tras anunciar una ofensiva sin precedentes por parte de ​Washington para ​hacerse ‌con ‌el control de una quinta ​parte de las vastas reservas ‌del ‌país sudamericano.

Trump afirmó en una publicación en su red social Truth que ‌el proceso de "llenado" comenzará en ​breve, tras señalar que la reserva quedó "prácticamente vacía" durante la administración de su predecesor, Joe Biden.

El mandatario detalló el plan tras aseverar un pacto histórico que otorga a Washington el control de miles de millones de barriles de crudo venezolano.

De acuerdo con medios especializados en Estados Unidos, el inventario actual de la SPR se ubica en 289.7 millones de barriles, cerca de un mínimo histórico de 44 años y a solo el 40% de su capacidad total autorizada de 714 millones.

Los registros mencionan que la administración de Biden vendió una parte importante del stock en 2022 para contener los precios provocados por factores globales.

Trump afirmó que el proceso de transferencia iniciará “muy pronto", calificando la inyección de crudo como un "regalo de Venezuela para el pueblo de Estados Unidos”.

El anuncio ocurre en el marco de un acuerdo con las autoridades interinas de Caracas, encabezadas por Delcy Rodríguez, tras la salida de Nicolás Maduro.

El Departamento de Energía, liderado por Chris Wright, recibió instrucciones de movilizar de inmediato entre 30 y 50 millones de barriles iniciales de crudo sancionado hacia los puertos estadounidenses.

Analistas advierten que los beneficios económicos no serán inmediatos, ya que el petróleo de Venezuela es de tipo pesado y con alto contenido de azufre, lo que requiere refinerías especializadas y miles de millones de dólares en inversión para rehabilitar la infraestructura local antes de poder aumentar la producción a gran escala.

HVI