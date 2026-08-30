Internacional

Trump Afirma que EUA Usará Petróleo Venezolano para Reponer su Reserva Estratégica

El mandatario calificó el envío de crudo como un 'regalo de Venezuela' y aseguró que la transferencia comenzará muy pronto

Trump Dice que EUA Usará Petróleo Venezolano para Reponer su Reserva EstratégicaPlataformas petrolíferas en Maracaibo, Venezuela. Foto: Reuters
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