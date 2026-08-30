Internacional

Google Llama 'Lago América' al Lago Ontario en EUA tras Orden de Trump

La Casa Blanca celebró la medida para usuarios estadounidenses, luego que su director de Comunicaciones, Steven Cheung, lo hiciera público en sus redes sociales

Google Llama 'Lago América' al Lago Ontario en EUA tras Orden de TrumpUn niño juega con una pelota cerca de un letrero que dice 'Lago Ontario, ahora y siempre'. Foto: Reuters

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