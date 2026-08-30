Internacional

Islandia Rechaza Reanudar Negociaciones de Adhesión a la Unión Europea

Los ciudadanos participaron en un referéndum muy reñido, en el que el 52.8% votó por el "No", frente al 47.2% que respaldó el "Sí"

IslandiaUna victoria del "sí" en Islandia también podría haber reavivado el debate en Noruega, otro país muy próspero que sigue mostrándose reticente a ingresar al bloque. Foto: Reuters.

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