Tiroteo en Fiesta Rave en Suiza Deja Al Menos Un Muerto y 6 Heridos

Un tiroteo en una rave en el norte de Suiza dejó un muerto y seis heridos la madrugada de este domingo, informaron autoridades.

El hecho ocurrió en Aarau, la capital del cantón Argovia, a 46 kilómetros al oeste de Zúrich, indicó la policía. Añadió que el agresor sigue prófugo.

La víctima fatal es una mujer suiza de 22 años, quien murió en el sitio de la fiesta. Mientras que cuatro hombres y una mujer, de entre 24 y 27 años, se encuentran hospitalizados con heridas de leves a graves. Todos son de la misma nacionalidad suiza.

"La búsqueda del perpetrador desconocido continúa", escribió la policía en X.

++Nach vorläufigen Erkenntnissen haben die nächtlichen Schüsse in Aarau sechs Opfer gefordert. Eine 22-jährige Frau erlag vor Ort ihren Verletzungen. Leicht bis schwer verletzt im Spital befinden sich vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 24 und 27 Jahren. — Kapo_Aargau (@Kapo_Aargau) August 30, 2026

"Los posibles motivos y las circunstancias exactas del crimen siguen sin estar claros", añadió.

Una persona murió y cinco resultaron heridas, algunas de gravedad, señaló la fuerza pública.

El portavoz policial Pascal Wenzel dijo a la radiotelevisión pública suiza SRF que la policía fue alertada alrededor de las 2:30 horas, tiempo local, sobre el tiroteo.

En el momento del incidente, se celebraba la "Aarau Rave VOL. 7" en el hipódromo del distrito de Schachen, en Aarau, informó SRF. El cuerpo de bomberos acordonó una amplia zona alrededor del lugar.

Hay una enorme presencia policial en la zona y las autoridades pidieron a la colectividad mantenerse alejada del lugar. Policías, bomberos y ambulancias acudieron al lugar en gran número. Incluso la policía de Friburgo, en la vecina Alemania, participó en los esfuerzos de búsqueda del sospechoso, informó la agencia de noticias alemana dpa.

Se pidió a la población que evitara acercarse a una piscina pública cercana, muy concurrida en esa temporada los fines de semana, mientras se realiza el operativo de búsqueda del responsable del tiroteo.

El diario suizo Blick informó que los asistentes a la rave inicialmente confundieron los disparos con fuegos artificiales hasta que alguien gritó "todos al suelo".

El tiroteo ocurrió justo después de que terminara la rave, reportó el diario, añadiendo que posteriormente la policía llevó a todos los visitantes restantes a un gimnasio cercano.

Los organizadores estimaron la asistencia de unas 2,500 personas al evento.

La policía pidió a quien tenga video o fotos del incidente que los compartan con la policía.

Aarau tiene unos 22,300 habitantes y está situada a 46 km al oeste de Zúrich. Está a unos 30 kilómetros al sur de la frontera alemana.

ASJ