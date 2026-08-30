Internacional

Tiroteo en Fiesta Rave en Suiza Deja Al Menos Un Muerto y 6 Heridos

Un testigo habló de "ráfagas de disparos", mientras la policía sigue buscando a un sospechoso

SuizaLa Policía ha indicado que los posibles motivos y las circunstancias exactas de los hechos todavía no están claras. Foto: AP.

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