Internacional

Suman 768 Muertos por Riada en Nepal y China; Reportan 3,000 Desaparecidos

Más de 19,800 efectivos del Ejército y la Policía se han desplegado para continuar con las operaciones de rescate

NepalFoto: Reuters.

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