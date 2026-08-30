Vinculan a Proceso a Presunto Homicida del Creador de Contenido César Gastélum

En Puebla, juez de control vincula a proceso a presuntos homicidas de creador de contenido en Culiacán, Sinaloa.

Luego de una audiencia celebrada en horas recientes, un juez de control calificó la legal detención y vinculó a proceso a Jesús Daniel 'N' y Jesús Alberto 'N', relacionados con el homicidio del creador de contenido César Daniel Nolazco Gastélum, ocurrido el pasado 4 de agosto.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer que los delitos que se les imputan son homicidio en grado de tentativa, cometidos contra funcionarios públicos, delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de suministro de metanfetamina y marihuana, así como portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Lo anterior, por la presunta agresión contra agentes federales durante un operativo realizado el miércoles 26 de agosto en la localidad de San Antonio Cacalotepec del municipio de San Andrés Cholula, Puebla, donde un acompañante de los imputados perdió la vida.

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva contra Jesús Daniel N. y Jesús Alberto N., investigados por homicidio en grado de tentativa, delitos cometidos contra funcionarios públicos, posesión de metanfetamina y marihuana con fines… pic.twitter.com/x35FZ88iFT — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) August 30, 2026

De los dos detenidos Jesús Alberto 'N' es quien estaría directamente relacionado con el ataque armado que sufrió César Gastélum cuando realizaba una transmisión en vivo.

Asimismo, la autoridad judicial impuso a Daniel 'N' y Alberto 'N' la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y decretó la declinación de competencia de la causa al fuero federal por concurrencia de delitos de dicha competencia.

Con información de N+

JAPR