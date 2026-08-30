Homicidios

Vinculan a Proceso a Presunto Homicida del Creador de Contenido César Gastélum

Ambos sujetos sobrevivieron al enfrentamiento con la policía el pasado 26 de agosto en San Antonio Cacalotepec.

César GástelumFoto: Instagram | César Gástelum.

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Justicia para César Gastélum: Juez vincula a proceso a los implicados en su homicidio. La audiencia revela cargos graves.

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