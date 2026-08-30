Arnulfo de Jesús 'N' es Vinculado por Feminicidio de Pamela en Nuevo León

Después de una audiencia de más de cinco horas, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso y medida cautelar de prisión preventiva contra Arnulfo de Jesús 'N', de 36 años años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio de Pamela Yahaira.

Arnulfo de Jesús 'N', hijo del cantante Arnulfo Jr., permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social Estatal. El juez fijó un placo de tres meses para cierre de investigación complementaria para determinar su situación jurídica.

La detención del presunto responsable del feminicidio de Pamela Yahaira se llevó a cabo el pasado 23 de agosto en la colonia Urdiales en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por parte de Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones adscritos a la Subdirección de Investigación de Homicidios, en cumplimiento de una orden de aprehensión.

La Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres informó que los hechos por los cuales fue vinculado ocurrieron el pasado 10 de julio, cuando la víctima, Pamela Yahaira de 25 años de edad, fue sustraída de un domicilio en Guadalupe, presuntamente por el imputado y dos hombres más.

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De acuerdo con la indagatoria, la víctima fue llevada a bordo de una camioneta hasta la colonia Lomas del Sol, en el municipio de Juárez, donde le causaron lesiones graves mediante quemaduras en distintas partes del cuerpo antes de abandonarla en la vía pública.

SHH