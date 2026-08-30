Homicidios

Arnulfo de Jesús 'N' es Vinculado por Feminicidio de Pamela en Nuevo León

El presunto feminicida permanecerá internado en un Centro de Reinserción Social Estatal

Arnulfo de Jesús vinculado por feminicidio de Pamela Yahaira en Nuevo LeónArnulfo de Jesús 'N' vinculado por feminicidio de Pamela Yahaira en Nuevo León. Foto: FGJNL

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