Homicidios

Asesinan a Hombre y Mujer en Vivienda de la Colonia Azteca en Ciudad Juárez

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Cholultecas y Xochimilcas, donde vecinos reportaron haber escuchado alrededor de cuatro detonaciones.

Elementos de la SSPM acudieron al lugar y encontraron a ambas víctimas sin vidaElementos de la SSPM acudieron al lugar y encontraron a ambas víctimas sin vida. Foto: N+

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Doble homicidio en la colonia Azteca, Ciudad Juárez. Las víctimas, presuntos consumidores de cristal.

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