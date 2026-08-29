Asesinan a Hombre y Mujer en Vivienda de la Colonia Azteca en Ciudad Juárez

Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos al interior de una vivienda en la colonia Azteca, en Ciudad Juárez, luego de que sujetos armados irrumpieran en el domicilio.

El ataque ocurrió en el cruce de las calles Cholultecas y Xochimilcas, donde vecinos reportaron haber escuchado alrededor de cuatro detonaciones.

Tras recibir el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y encontraron a ambas víctimas sin vida dentro de la vivienda.

De manera preliminar, agentes municipales señalaron que las personas asesinadas serían presuntamente consumidoras de cristal, aunque las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre las víctimas.

Durante las primeras investigaciones, una camioneta en color guinda fue localizada abandonada en el cruce de las calles Zinacantecos y Otomíes.

De manera preliminar, se indicó que la camioneta podría estar relacionada con la huida de los responsables del ataque.

La zona donde ocurrió el doble homicidio fue acordonada por agentes municipales, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las primeras diligencias.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el doble asesinato y tratar de ubicar a los responsables.