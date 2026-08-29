Accidentes

Muere Trabajador Tras Recibir Descarga Eléctrica en Ciudad Juárez

Vecinos de las calles Bonampak y Cuicuilco reportaron un fuerte estruendo; el sitio fue acordonado por las autoridades tras confirmarse el deceso.

Paramédicos confirmaron la muerte de la víctimaParamédicos confirmaron la muerte de la víctima. Foto: N+

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Un albañil fallece tras recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba en una azotea en Ciudad Juárez, Chihuahua.

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