Muere Trabajador Tras Recibir Descarga Eléctrica en Ciudad Juárez

Un hombre de aproximadamente 41 años murió luego de recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de mantenimiento en la azotea de una vivienda, en la colonia Ricardo Flores Magón de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Bonampak y Cuicuilco, donde la víctima, quien se desempeñaba como albañil, se encontraba realizando labores en la parte superior de una casa.

Vecinos del sector dijeron haber escuchado un fuerte estruendo y, al voltear, observaron al hombre sosteniéndose de unos cables que tenían energía eléctrica.

De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, el trabajador habría intentado sujetarse de los cables para evitar caer, momento en que recibió la descarga.

Tras el reporte, el área fue acordonada mientras se esperaba el arribo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos acudieron al sitio para revisar al hombre, pero al momento de su llegada ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades permanecieron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes tras el fallecimiento.