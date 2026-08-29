EUA Detecta e Inhabilita 3 Drones De Traficantes En su Territorio, Señala Defensa

El Comando Norte de Estados Unidos detectó e inhabilitó tres drones con características comerciales utilizados por traficantes de indocumentados para vigilar a autoridades en territorio estadounidense.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que los dispositivos fueron detectados durante la noche del 25 y 26 de agosto de 2026, en el marco de las operaciones concurrentes o “espejo” que realizan México y Estados Unidos a lo largo de su frontera común.

De acuerdo con la dependencia, estas operaciones se llevan a cabo desde el 5 de febrero de 2025 entre las Fuerzas Armadas de ambos países y agencias estadounidenses encargadas del cumplimiento de la ley.

Los reconocimientos se realizan de manera simultánea a lo largo de la frontera, con cada fuerza operando dentro de su propio territorio, con el objetivo de evitar el tráfico de armas y drogas.

La Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur del Comando Norte de Estados Unidos informó sobre la detección e inhabilitación de los tres drones. El reporte fue comunicado a la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Comandancia de la 8/a. Zona Militar, con sede en Reynosa, Tamaulipas.