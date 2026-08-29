Seguridad

EUA Detecta e Inhabilita 3 Drones De Traficantes En su Territorio, Señala Defensa

Los dispositivos fueron detectados durante la noche del 25 y 26 de agosto

Foto: AFPFoto: AFP

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