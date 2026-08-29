Seguridad

Aseguran Inmueble Presuntamente Utilizado para Cultivar Marihuana en Puebla

Durante el cateo ejecutado en un domicilio de la colonia El Salvador en la capital poblana se decomisaron 60 ejemplares de la planta enervante.

Asegurado Inmueble Cultivo de Marihuana en Colonia El Salvador de PueblaAseguran 60 Plantas de Marihuana durante Cateo en Inmueble de la Ciudad de Puebla. Foto: N+

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Cateo en Puebla: aseguran 60 plantas de marihuana en un domicilio. Sin detenidos, pero con sellos institucionales, la investigación sigue en curso. Entérate de los detalles.

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