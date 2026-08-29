Aseguran Inmueble Presuntamente Utilizado para Cultivar Marihuana en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que cateó y aseguró un inmueble habilitado presuntamente para el cultivo de enervantes en la capital de la entidad, localizando decenas de plantas con las características de la marihuana.

La diligencia fue efectuada por agentes de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI), en coordinación operativa con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva.

A través de denuncias ciudadanas anónimas y trabajos de inteligencia policial de campo y gabinete, se identificó un domicilio presuntamente relacionado con delitos contra la salud en la colonia El Salvador, obteniéndose la correspondiente orden judicial de cateo.

En operativo interinstitucional, la Fiscalía General del Estado de Puebla cateó y aseguró un inmueble ubicado en la capital poblana, presuntamente habilitado para el cultivo de enervantes, donde fueron localizadas decenas de plantas con características de marihuana.… pic.twitter.com/gemUlyiRDL — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) August 29, 2026

Al ingresar al inmueble, las fuerzas de seguridad aseguraron un total de 60 plantas de aparente marihuana cultivadas en macetas de diversos tamaños, por lo que el predio y los ejemplares vegetales quedaron asegurados con los sellos institucionales.

Cabe destacar que durante este cateo realizado en un predio de la colonia El Salvador en la ciudad de Puebla, no se reportaron personas detenidas.

Los indicios quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para la debida integración de la carpeta de investigación correspondiente y el deslinde de responsabilidades legales.

Con información de N+

GMAZ