Realizan En CDMX Primera Marcha Por la Legalización de la Eutanasia

México llevó a cabo la primera marcha por la legalización de la eutanasia, con la participación de pacientes con enfermedades terminales, familiares y activistas que exigieron reconocer el derecho a una muerte digna.

La movilización por el colectivo Muerte Digna Ya en la Ciudad de México, encabezado por Samara Martínez, quien entregó una iniciativa de ley al Congreso capitalino y presentó ante funcionarios de Presidencia las firmas reunidas a favor de esta legislación.

Durante la marcha de estte viernes 28 de agosto, los participantes corearon consignas como “Muerte Digna Ya” y “Una muerte digna es un acto de amor y empatía”, mientras pidieron avanzar en la discusión legislativa sobre la asistencia médica para morir.

“Casi todos los doctores en algún punto te dicen: ‘ya no puedo hacer más por ti’”, señalaron durante la movilización.

El colectivo busca que la Ciudad de México se convierta en la primera entidad del país en contar con una ley que permita la asistencia médica para morir bajo una regulación específica.

Las dos iniciativas relacionadas con la muerte digna permanecen en las comisiones legislativas correspondientes, a la espera de ser dictaminadas. Los impulsores de la marcha acusaron a las personas legisladoras de omisión, al considerar que ha pasado un año desde la presentación de las propuestas sin que se haya avanzado en su discusión.

Entre las asistentes estuvo la actriz Camila Sodi, quien compartió su experiencia personal: “Mi madre hace dos años, y esto es de las cosas más importantes porque no hay nada más doloroso ver sufrir a alguien que amas”.

Las propuestas federales son una reforma constitucional y la denominada Ley Trasciende. La primera plantea modificar los artículos 4 y 73 de la Constitución para reconocer la muerte digna como parte del derecho a la salud, prohibir la obstinación terapéutica y garantizar cuidados paliativos.

Por su parte, la Ley Trasciende propone modificar la Ley General de Salud, su reglamento y el Código Penal Federal para regular la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. También contempla un registro nacional gratuito y digital de voluntad anticipada, además de eliminar sanciones para quienes participen en procesos de muerte digna bajo las condiciones establecidas por la ley.