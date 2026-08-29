Sociedad

Realizan En CDMX Primera Marcha Por la Legalización de la Eutanasia

Pacientes con enfermedades terminales, familiares y activistas que exigieron reconocer el derecho a una muerte digna

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