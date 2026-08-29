Autoridades Aclaran: Incendio en ‘Noche Suprema’ Fue Contra la Producción

Un incendio provocado durante el montaje de “Noche Suprema”, una función de boxeo entre influencers en Hermosillo, Sonora, consumió parte del ring y obligó a suspender el evento.

La Mesa Estatal de Seguridad aclaró que los actos vandálicos estuvieron dirigidos específicamente contra la producción y organización del espectáculo, y no contra los espacios públicos ni las personas usuarias de las instalaciones deportivas.

El evento se realizaría este sábado en el Centro de Usos Múltiples (CUM), donde se efectuaban los trabajos de montaje cuando se registró el incendio. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas por estos hechos.

Las autoridades señalaron que la suspensión se determinó debido a que, aunque el promotor contaba con permisos de Protección Civil emitidos por el Ayuntamiento de Hermosillo, no garantizó las medidas de seguridad necesarias para llevar a cabo el espectáculo.

La Mesa Estatal de Seguridad informó que las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para identificar y detener a los responsables del incendio, quienes deberán responder ante la autoridad competente.

Por su parte, la producción de “Noche Suprema” confirmó que todo el personal involucrado en el evento se encuentra a salvo y fuera de peligro. Asimismo, lamentó los inconvenientes ocasionados por la suspensión y señaló que colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

Respecto a los boletos, las autoridades precisaron que cualquier reclamo relacionado con la compra deberá dirigirse al promotor, responsable de la organización y comercialización del espectáculo.

La producción informó que las personas que deseen solicitar la devolución de su dinero podrán hacerlo a partir del miércoles 2 de septiembre a través del sistema Xticek, ya sea en sus oficinas o mediante sus canales oficiales.

“Noche Suprema” expresó su disposición para atender las acciones de las autoridades y pidió mantenerse atentos a la información oficial sobre los avances de las investigaciones.