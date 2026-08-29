Sociedad

Dueño, Exigencias y Clientes Afectados: Claves de la Huelga en Nacional Monte de Piedad

Las 300 sucursales de la institución permanecen cerradas, dejando en pausa los servicios para quienes acudían a empeñar o recuperar sus prendas

Huelga en Monte de Piedad Foto: CuartoscuroHuelga en Monte de Piedad Foto: Cuartoscuro

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