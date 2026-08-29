Sociedad

Morir Bajo Custodia de ICE: Mexicanos Enfermos Quedan Atrapados Sin Atención Médica

Prisciliano Trejo fue detenido por ICE y su salud se deterioró. En coma, fue entregado a su familia y murió nueve días después. Su caso se suma a otros fallecimientos de migrantes

Prisciliano en la celebración de uno de sus cumpleaños. Foto: Prisciliano Trejo padrePrisciliano en la celebración de uno de sus cumpleaños. Foto: Prisciliano Trejo padre

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+