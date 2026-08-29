Solicitud de Avalúo Infonavit 2026: Paso a Paso Así Puedes Solicitarlo

Si estás planeando comprar una casa o departamento usado mediante un crédito hipotecario, solicitar el avalúo de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es un paso fundamental antes de adquirir el inmueble.

Este procedimiento es un peritaje obligatorio y una revisión oficial que determina el valor comercial real, el valor de mercado, las condiciones físicas y la ubicación de la propiedad para que el infonavit pueda autorizar el préstamo y el solicitante no caiga en fraudes.

Durante el proceso, un perito experto de una Unidad de Valuación autorizada visita la propiedad para tomar fotos, medir el terreno, revisar materiales, servicios y daños, además de elaborar un croquis.

Con esto se asegura que el precio sea justo y se emite un dictamen que confirma si la casa es apta para habitarse. El comprador asume el pago de este trámite, cuyo costo varía según los metros cuadrados de construcción.

Tras la visita y el envío del expediente completo, el Infonavit tarda entre 5 y 10 días hábiles en aprobar y registrar el avalúo. Con este registro, inician los trámites para la compra de la vivienda del trabajador.

Para iniciar el trámite, primero debes precalificarte en Mi Cuenta Infonavit para descargar tu constancia de crédito y verificar tus puntos. Luego, eliges una Unidad de Valuación del directorio oficial o permites que la constructora lo gestione, y solicitas el servicio en el portal o con la unidad elegida.

Para ser aprobada, la vivienda debe contar con título de propiedad inscrito en el Registro Público de la Propiedad, estar al corriente en predial, agua, luz y mantenimiento (si es condominio), y tener libertad de gravámenes. En caso de ser una vivienda usada, el avalúo determinará su vida útil remanente, la cual debe ser de al menos 30 años.

Asimismo, debe tener en operación servicios de agua potable, drenaje o fosa séptica, y energía eléctrica.

La vialidad de acceso directo requiere alumbrado público, pavimentos, guarniciones y banquetas (salvo autorización por excepción de la Delegación Regional).

Por último, la propiedad no debe ubicarse sobre cavernas, hondonadas, taludes, fallas geológicas, rellenos sanitarios o terrenos contaminados, sobrecargados, compresibles o arcillosos.