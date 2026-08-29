Detienen a 29 en Nepal por Sustraer 60 Mil Dólares de Caja Fuerte tras Riada

La Policía de Nepal detuvo a 29 personas acusadas de forzar y saquear una caja fuerte que había sido arrastrada por la riada del miércoles y que contenía más de 9.2 millones de rupias nepalíes, unos 60 mil dólares, en efectivo.

La Policía en un comunicado compartido en sus redes, indicó:

"Tras recibir información de que residentes locales habían forzado una caja fuerte (...) para sustraer arbitrariamente dinero en efectivo en su interior, se desplegó de inmediato un contingente policial en el lugar"

Los vecinos de la localidad de Galchhi, en el distrito sur de Dhading, encontraron la caja blindada arrastrada desde la zona alta del desastre en Rasuwa por la fuerza del agua, y trataron de romperla para sustraer el dinero, según agregó la nota de la policía.

Durante la intervención y los registros corporales a los sospechosos en el lugar, los agentes interceptaron a 29 hombres, con edades de entre los 19 y los 49 años, e incautaron millones de rupias nepalíes en efectivo.

El arresto ocurre dos días después de que la Policía del distrito de Chitwan confirmara la detención de dos sospechosos luego de que se viralizara un video en redes donde se les podía ver robando joyas de un cadáver arrastrado por la riada.

Para esclarecer el origen de la caja fuerte y del dinero, así como para determinar si hay más involucrados en el saqueo de bienes arrastrados por las inundaciones, la Policía abrió una investigación judicial.

Con información de EFE.

LECQ