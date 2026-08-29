Internacional

Detienen a 29 en Nepal por Sustraer 60 Mil Dólares de Caja Fuerte tras Riada

Este hecho ocurre dos días después de la detención de dos sospechosos tras viralizarse un video donde se les observa robando joyas de un cadáver arrastrado por la riada

Caja fuerte.Foto: Pixabay | Ilustrativa

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