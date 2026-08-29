Internacional

Ya Son 676 Fallecidos y Casi 3 Mil Desaparecidos por Riada en Nepal y China

De acuerdo con las autoridades nepalíes, 6 mil 633 personas han sido rescatadas desde que ocurrió el desastre natural el pasado miércoles

Una pareja recoge sus pertenencias tras la riada que azotó la frontera entre Nepal y ChinaUna pareja recoge sus pertenencias tras la riada que azotó la frontera entre Nepal y China. Foto: Reuters

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