Ya Son 676 Fallecidos y Casi 3 Mil Desaparecidos por Riada en Nepal y China

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal informó que la cifra de fallecidos llegó a los 669 en distintos distritos de esa nación, mientras que de 2 mil 426 personas se desconoce su paradero.

Previamente, el medio estatal chino CCTV confirmó que el número de fallecidos reportados en el lado tibetano aumentó de cinco a siete, mientras redujo en cuatro la cifra de desaparecidos, es decir, de 554 personas aún no se sabe nada.

En total entre ambas naciones, ya suman 676 los fallecidos y la cifra de desaparecidos se elevó a 2 mil 980 en Nepal y China.

En cuanto a los extranjeros afectados, la Junta de Turismo de Nepal (NTB) ha detallado que un total de 184 turistas han sido rescatados con vida y 420 continúan desaparecidos. Entre los rescatados se incluyeron este sábado dos ciudadano españoles.

La saturación de las morgues y el rápido deterioro de los cadáveres recuperados en los ríos ha obligado a las autoridades locales, como en el distrito de Nawalparasi Este (Nawalpur), a iniciar la toma masiva de muestras de ADN antes de proceder a sepultar los cuerpos no identificados o irreconocibles en zonas forestales comunitarias.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Siguen los Rescates Tras la Riada Ocurrida en la Frontera entre Nepal y China

Aunque las labores siguen este sábado, el mal tiempo ha dificultado las operaciones de rescate aéreo en Nepal. Los rescatistas y el personal militar han trabajado sin descanso desde el desastre del miércoles.

La víspera, algunos sobrevivientes fueron sacados del lodo, mientras los rescatistas continúan buscando en varios puntos a quienes continúan en paradero desconocido.

Pero el general de brigada Raja Ram Basnet, portavoz del ejército de Nepal, indicó el sábado que las operaciones con helicópteros estaban suspendidas hasta que mejoraran las condiciones meteorológicas.

Las labores de búsqueda y rescate continuaron en varios puntos de Nepal y del Tíbet chino, incluidos el Proyecto Hidroeléctrico Upper Trishuli-1 en el distrito nepalí de Rasuwa y el cruce fronterizo de Gyirong, gravemente dañado, del lado chino.

Basnet apuntó que las labores de rescate continuarían en la obra hidroeléctrica, donde las autoridades creen que más de 100 personas están atrapadas en un túnel lleno de lodo espeso.

El vocero explicó que los rescatistas habían utilizado canastas y cuerdas para llegar a algunas personas, pero la operación seguía siendo difícil debido a los 1.2 a 1.5 metros de lodo y al número limitado de lugares donde los helicópteros podían aterrizar.

Mientras los equipos siguen laborando a lo largo de la zona de desastre, el tiempo se acaba para hallar vida entre los escombros.

ICM