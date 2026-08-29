Cierran Escuelas en Florida tras Perder 38 Mil Alumnos Migrantes

Con unos 38 mil alumnos menos, los distritos escolares de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, en Florida, comenzaron el curso y también a cerrar escuelas, en parte por la disminución de la llegada de estudiantes procedentes del extranjero.

Miami-Dade con una gran población de migrantes latinoamericanos, cerró ya o fusionó 9 centros este 2026 y analiza la situación de otras 27; Broward planteó esta semana cerrar 10, y Palm Beach paró por ahora las contrataciones y eliminó 76 puestos de bibliotecas escolares.

Con el tercer sistema escolar de Estados Unidos, Miami-Dade, perdió 14 mil 365 alumnos el curso pasado, de 335 mil 474 a 321 mil 109 de acuerdo con su anuario estadístico, y en agosto empezó con otros 18 mil 910 menos. En ese mismo periodo se quedó con 515 maestros menos.

José Dotres, su superintendente contabilizó en 3 mil los alumnos que el distrito recibió del extranjero el último curso, ante los 14 mil o 22 mil anuales de los cursos pasado.

Broward por su parte, cifró 223 mil 890 alumnos en su recuento oficial del décimo día de clase, 12 mil 658 menos que en la misma fecha del curso anterior, de acuerdo con el memorando remitido a la junta escolar.

Mientras, Palm Beach perdió 6 mil 959 estudiantes, más del doble de los 2 mil 900 que había estimado.

El sur de Florida reúne las mayores comunidades venezolana y haitiana de Estados Unidos, y las dos perdieron durante el segundo mandato del presidente Donald Trump el Estatus de Protección Temporal (TPS): Venezuela en noviembre de 2025 y Haití este verano.

La Oficina de Investigación Económica y Demográfica de Florida, organismo oficial de previsiones del estado, estimó este mes que el programa de inglés como segunda lengua perdió en un solo curso el equivalente a 22 mil 84 alumnos a tiempo completo.

La matrícula de los colegios públicos disminuyó un 2.41% en ese periodo, el mayor descenso de los 5 últimos años.

Otras de las razones de esta caída en el alumnado se deben al costo de vida, el descenso de la natalidad y las becas escolares que Florida abrió a las familias en 2023, que permiten pagar un colegio privado con dinero público.

Con información de EFE.

LECQ