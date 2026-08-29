Educación

Cierran Escuelas en Florida tras Perder 38 Mil Alumnos Migrantes

Los distritos escolares de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, en Florida, comenzaron el curso cerrando escuelas

Salon de clases vacío.Foto: Pixabay | Ilustrativa
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