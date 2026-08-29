Resultados y Goles: Tijuana y Cruz Azul Ganan; Atlante le Pone Freno al León

La Máquina de Cruz Azul volvió a la senda del triunfo después de tres derrotas al hilo y superó de visita 3-1 a Necaxa, que no hizo pesar el Estadio Victoria en esta ocasión.

Jéremy Márquez marcó el 1-0 con una volea desde los linderos del área, al minuto 23. El argentino Nicolás Ibáñez hizo el 2-0, al 45'+1, con un disparo desde fuera del área y Willer Ditta selló la victoria, al 53'.

Emilio Rodríguez consiguió el gol de la honra para el Necaxa (83') con un tiro de zurda desde la línea frontal del área.

Con este resultado, los pupilos de Joel Huiqui se sacudieron la malaria y ya tienen nueve unidades para ubicarse en la novena posición de la general.

Por su parte, los Rayos del Necaxa, dirigidos por el uruguayo Martín Varini, acumularon su cuarto partido sin ganar en este Apertura 2026 y se quedaron con siete unidades, en la duodécima posición.

En la frontera norte, Gil Mora marcó en dos ocasiones (53' y 83') por la vía penal para darte a los Xolos la victoria 2-0 frente a Pumas, en duelo celebrado en el Estadio Caliente.

De esta manera, Tijuana y su entrenador uruguayo Sebastián Abreu se reencontraron con la victoria tras la paliza de 5-2 que sufrieron la jornada anterior en casa del Guadalajara.

Los Xoloitzcuintles del Tijuana lograron su cuarto triunfo y llegaron a 13 puntos para darle alcance al líder América, que el sábado enfrentará al Puebla.

Los Pumas del entrenador argentino Esteban Solari se quedaron con ocho unidades en décimo lugar tras sufrir su segunda derrota.

En el Azteca, Potros de Hierro del Atlante detuvo el buen paso de los Panzas Verdes del León, en un duelo que se retrasó por el mal tiempo en la Ciudad de México.

La Fiera dirigida por el argentino Javier Gandolfi había acumulado tres victorias en el Apertura 2026 más cuatro en la Leagues Cup.

Con la igualada a uno ante Atlante, La Fiera llegó a 10 puntos y se colocó en la séptima posición.

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Mientras que el Atlante, del entrenador mexicano Miguel Herrera, quedó con seis unidades en el decimotercer puesto.

Alfonso Alvarado adelantó 1-0 al León, al minuto 81, con un penal, pero el argentino Martín Sarrafiore debutó en el futbol mexicano y consiguió el 1-1 para los Potros de Hierro, al 90+1', con un espectacular zurdazo desde fuera del área.

Con información de N+

ICM