Deportes

Resultados y Goles: Tijuana y Cruz Azul Ganan; Atlante le Pone Freno al León

Este viernes dieron inicio las actividades de la jornada 6 del futbol mexicano con tres partidos; destaca la actuación de Gil Mora, quien dio la victoria a la jauría con un 'doblete'

Jéremy Márquez marcó en la victoria de Cruz Azul ante NecaxaJéremy Márquez marcó en la victoria de Cruz Azul ante Necaxa. Foto: Facebook | CruzAzul

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