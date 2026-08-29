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Lluvias en la CDMX Dejan Encharcamientos, Árboles Caídos y Afectación en el Metro

Las autoridades emitieron dos alertas por fuertes precipitaciones en la capital del país; las zonas sur y oriente fueron las más afectadas

Elementos de Protección Civil de la CDMX retiran un árbol caídoElementos de Protección Civil de la CDMX retiran un árbol caído. Foto: X @SGIRPC_CDMX
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