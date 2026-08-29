Lluvias en la CDMX Dejan Encharcamientos, Árboles Caídos y Afectación en el Metro

El director del Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino, Juan Manuel Pérez Cova, 'Jefe Vulcano', informó que las lluvias de este viernes provocaron la caída de 17 árboles y 3 postes, así como 4 encharcamientos de consideración y el mismo número de cortocircuitos.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó el despliegue de 115 elementos y 41 equipos de maquinaria especializada para atender la emergencia.

Entre el equipo desplegado se cuentan 10 vehículos de Bombeo de Emergencia, 20 unidades hidroneumáticas, siete equipos Hércules, tres vehículos tipo pick up/sedán y una pipa de agua tratada.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Lluvia Provoca Estragos al Tránsito y Traslado en el Sur y Oriente de la CDMX

Hasta las 19:30 horas, en la Ciudad de México se acumuló un volumen de agua de lluvia superior a los 7.3 millones de metros cúbicos, suficiente para llenar casi cuatro veces el Estadio Azteca.

La cifra se eleva si contamos la Zona Metropolitana, principalmente los municipios de Chimalhuacán, La Paz, Valle de Chalco y Nezahualcóyotl, para alcanzar un volumen total de 14 millones 236 mil 710 metros cúbicos.

Precisamente, en la zona oriente de la capital del país los estragos fueron más severos. Las precipitaciones provocaron inundaciones a lo largo de la calzada Ignacio Zaragoza.

La cantidad de agua acumulada provocó la suspensión de un tramo de la Línea A del Metro, de Peñón Viejo a La Paz, por lo que se activó el servicio de RTP para trasladar a pasajeros.

En el último reporte del Metro (19:52 horas), se informó que los trabajadores del sistema seguían trabajando para el bombeo y desazolve de las vías del metro férreo.

Como parte de las labores de mitigación y desazolve, las brigadas de la SEGIAGUA atendieron los encharcamientos registrados en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Tláhuac.

El gobierno de la CDMX informó que para la atención puntual de anegaciones en la alcaldía Álvaro Obregón, se desplegaron cuadrillas y equipos hidroneumáticos en dos puntos estratégicos: en la Calle Arenal y Av. Universidad, colonia Chimalistac, así como en la Av. Paseo del Pedregal.

Informo los servicios que hemos atendido hoy, derivados de las lluvias en la ciudad. Recordamos a la población que ante una emergencia pueden solicitar nuestro apoyo llamando al 911 o a la Estación de Bomberos más cercana.



17 Árboles caídos

3 Postes caídos

4 Encharcamientos… pic.twitter.com/MM6eystT4M — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) August 29, 2026

Y en la alcaldía Iztapalapa, se brindó atención a los encharcamientos registrados en la Calzada Ignacio Zaragoza, en la incorporación al Puente de la Concordia y en Canal de Tezontle, utilizando apoyo de equipo hidroneumático para agilizar el desalojo del agua y restablecer la circulación vial.

Las autoridades volvieron a emitir alertas amarilla y naranja por lluvias para las 16 alcaldías, con un periodo de vigencia de las 23:00 horas de este viernes y hasta las 2:00 horas del sábado.

Finalmente, la administración informó que no se presentan afectaciones a domicilios particulares en las alcaldías capitalinas y que los niveles en presas, ríos y cauces se mantienen estables.

Con información de N+

ICM