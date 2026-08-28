Alerta en el Pacífico por Tormentas Karina y Lowell: SMN Vigila Posible Tercer Ciclón

La actividad ciclónica continúa muy intensa con la presencia de las tormentas Karina y Lowell en el océano Pacífico, pero además las autoridades meteorológicas vigilan la posible formación de un tercer ciclón que llevaría por nombre Marie.

En este litoral, se han formado hasta el momento 12 sistemas con nombre en lo que va de la temporada de ciclones tropicales 2026, que comenzó el 15 de mayo y concluirá el 30 de noviembre.

Los más recientes son Karina y Lowell, que se formaron el 27 de agosto, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Según los pronósticos, ambos evolucionarán los siguientes días en huracanes: Lowell alcanzará la categoría 2, pero Karina será un huracán mayor de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.

Las dos tormentas tropicales se encuentran lejos de México; Lowell está a 2 mil 840 al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y Karina a mil 205 km al sur-suroeste de esa misma región de Baja California Sur.

Por su lejanía y desplazamiento hacia el noroeste, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) descartó algún riesgo para la República Mexicana.

Por otro lado, la Conagua informó que además vigila la posible formación de un tercer ciclón en el Pacífico, al suroeste de Jalisco y Colima.

Se trata de una zona de baja presión que tiene 80% de probabilidad de evolucionar en la tormenta Marie en los siguientes siete días.

Para la actual temporada de ciclones, el SMN previó entre 18 y 21 sistemas con nombre en el océano Pacífico, por lo que faltarían entre seis y nueve.

Los nombres previstos para los siguientes ciclones son: Marie, Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda y Zeke.

Se prevé la formación de una zona de #BajaPresión al suroeste de #Jalisco y #Colima. pic.twitter.com/EyXRXUHSG5 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 28, 2026

SPB