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Alerta en el Pacífico por Tormentas Karina y Lowell: SMN Vigila Posible Tercer Ciclón

En lo que va de la temporada de ciclones tropicales 2026, se han formado 12 sistemas con nombre en este litoral

Vientos en Acapulco, Guerrero, por efectos de la tormenta Raymond en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoVientos en Acapulco, Guerrero, por efectos de la tormenta Raymond en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Tormentas Karina y Lowell avanzan en el Pacífico y podrían convertirse en huracanes. Además, un tercer ciclón podría formarse pronto. Descubre los detalles de esta temporada.

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