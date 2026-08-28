La Tormenta Karina Evolucionará a Fuerte Huracán Categoría 3

En lo que va de la temporada de ciclones tropicales 2026, que inició el 15 de mayo, se han formado únicamente dos huracanes, pero ahora la tormenta tropical Karina amenaza con evolucionar en uno poderoso, de categoría 3.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema se localizó este viernes en aguas del océano Pacífico, a mil 225 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Se trata del onceavo ciclón que se desarrolla en este litoral, pues previamente se formaron las tormentas Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Hernan, Iselle y Julio, así como los huracanes Fausto y Genevieve.

Para la actual temporada de ciclones, que concluirá el 30 de noviembre 2026, el SMN previó entre 18 y 21 sistemas con nombre en el océano Pacífico.

Sobre Karina, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que el ciclón se desplaza hacia el noroeste a 20 km/h, con vientos máximos sostenidos de 85 km/h y rachas de 100 km/h.

En su pronóstico, también dio a conocer que la tormenta evolucionará a huracán categoría 1 mañana 29 de agosto. Pero seguirá su fortalecimiento hasta convertirse en un huracán mayor, de categoría 3, alrededor del mediodía del 31 de agosto.

El SMN previó que el ciclón comience a reducir su intensidad el 2 de septiembre, día en que sería un huracán categoría 1 y se ubicaría a mil 675 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.

El centro del ciclón se localiza de costas mexicanas, por lo cual el Meteorológico Nacional descartó algún riesgo para el país. Tampoco emitió recomendaciones, debido a la distancia y trayectoria prevista de la tormenta tropical.

Por otra parte, también alertó sobre la posible formación de una zona de baja presión al suroeste de Jalisco y Colima; actualmente la perturbación ciclónica tiene 80% de probabilidad de convertirse en ciclón en siete días.

La #TormentaTropical #Karina sigue su desplazamiento hacia el noroeste sobre el océano #Pacífico, alejándose cada vez más del territorio nacional. No genera efectos en #México. Información detallada, en el gráfico⬇️ pic.twitter.com/s4ZdssVyV1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 28, 2026

SPB