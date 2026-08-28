Pronóstico del tiempo

La Tormenta Karina Evolucionará a Fuerte Huracán Categoría 3

Sigue la intensa actividad ciclónica en el océano Pacífico; autoridades vigilan el avance del sistema e informan si hay riesgo para México

Oleaje elevado en Baja California Sur durante paso de tormenta Bud en junio 2018. Foto: Cuartoscuro | ArchivoOleaje elevado en Baja California Sur durante paso de tormenta Bud en junio 2018. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Atención: Karina podría ser un huracán categoría 3. El SMN monitorea su trayectoria en el Pacífico. Descubre cómo evoluciona esta temporada de ciclones.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+