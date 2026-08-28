México Lamenta Muerte del Rey Harald V y Envía Mensaje al Pueblo de Noruega

La salud del rey Harald V se agravó luego de que fue hospitalizado por anemia y una infección en la sangre. El monarca más longevo de Europa murió a los 89 años de edad, en Oslo.

México expresó sus más sentidas condolencias al pueblo y al Gobierno del Reino de Noruega por la muerte de Harald V.

El Gobierno de nuestro país, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), envió “sus mejores deseos al Rey Haakon VIII en el inicio de su reinado”.

El estado de salud de Harald V pasó a ser “muy grave” el jueves, por lo que los noruegos se comenzaron a reunir en la plaza del Palacio Real, hasta donde llevaron flores para mostrar su solidaridad.

Este viernes, el monarca noruego falleció y la bandera ondeó a media asta en lo alto del Palacio Real. Noruega entró en un periodo de luto que durará hasta el funeral de Harald, el cual fue decretado después del repique de las campanas en todas las iglesias del país y 21 disparos de salvas de las Fuerzas Armadas.

De forma automática, Haakon VIII, de 53 años de edad, se convirtió en el nuevo rey bajo el lema: "Todo por Noruega", como lo hicieron su padre, abuelo y bisabuelo.

La esposa del Haakon VIII se llama ahora reina Mette-Marit. Mientras que su hija Ingrid Alexandra, de 22 años de edad, se convirtió en princesa heredera, anunció Jonas Gahr Støre, primer ministro noruego.

Y aunque aún no se anuncia oficialmente la fecha del funeral de Estado, se tiene previsto que el féretro sea trasladado en una gran procesión desde el Palacio hasta la catedral de Oslo.

Se espera que la cripta situada bajo la iglesia de la fortaleza de Akershus será el lugar de descanso definitivo de Harald, quien llegó al trono en 1991.

Con información de N+ y EFE.

RMT