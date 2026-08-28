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México Lamenta Muerte del Rey Harald V y Envía Mensaje al Pueblo de Noruega

Tras la muerte del monarca, Haakon VIII, su único hijo varón, se convertirá en el nuevo jefe de Estado del país nórdico

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Muere el Rey Harald V de Noruega a los 89 Años

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México envía condolencias a Noruega por la muerte del rey Harald V. Haakon VIII asume el trono en un periodo de luto nacional. Descubre más sobre este cambio histórico.

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