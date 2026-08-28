Marina Destruye Artefactos Explosivos Mediante Operación Sable en Sinaloa

La Operación Sable en Concordia, Sinaloa, permitió la destrucción de 49 artefactos explosivos improvisados, en una acción conjunta encabezada por la Secretaría de Marina (Semar).

Durante el operativo también fue asegurado material diverso: cuatro armas largas, una corta, 55 cargadores, 2,825 cartuchos, munición a granel de diversos calibres, equipo táctico, marihuana y tres vehículos, informó el Gabinete de Seguridad.

En los autos, que estaban sin placas y en estado de abandono, las fuerzas federales localizaron las armas largas, la droga y gran parte del material que fue decomisado.

Camioneta asegurada en operativo en Concordia, Sinaloa. Foto: Gabinete de Seguridad

En tanto, los artefactos explosivos fueron neutralizados y destruidos en el lugar del hallazgo por personal especializado, mediante procedimientos establecidos para este tipo de materiales, señaló el Gabinete de Seguridad.

Todo el material asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público, para la investigación correspondiente.

Con acciones como la Operación Sable en Sinaloa, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, “refrendan su compromiso de fortalecer la coordinación interinstitucional para contribuir al debilitamiento de las capacidades logísticas y operativas de las organizaciones delictivas”.