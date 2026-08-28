Narcotráfico

Marina Destruye Artefactos Explosivos Mediante Operación Sable en Sinaloa

Las acciones de la Semar debilitan las capacidades logísticas y operativas de los grupos delictivos en la entidad

Armas y cartuchos asegurados por la Marina en Concordia, SinaloaMaterial asegurado por la Marina en Concordia, Sinaloa. Foto: Gabinete de Seguridad

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Semar lidera Operación Sable: 49 explosivos destruidos y armas incautadas en Sinaloa. Un golpe a las capacidades delictivas. Más detalles aquí.

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