Narcotráfico

EUA Acusa a 'El R1' y a su Hermano 'El R2', Comandantes del CJNG, por Narcotráfico

Ramón Álvarez Ayala es identificado como el presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

EUA Acusa a 'El R1' y a su Hermano 'El R2', Comandantes del CJNG, por NarcotráficoTraslado de Ramón Álvarez Ayala, alias ‘R1′, presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Foto: SSPC

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