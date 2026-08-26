EUA Acusa a 'El R1' y a su Hermano 'El R2', Comandantes del CJNG, por Narcotráfico

Un gran jurado federal del Distrito de Columbia presentó este miércoles una acusación formal contra los mexicanos Ramón Álvarez Ayala, de 44 años, y Rafael Álvarez Ayala, de 42, por presuntamente conspirar para fabricar y distribuir cocaína y metanfetamina para su importación a Estados Unidos, así como por delitos relacionados con armas de fuego.

Según documentos judiciales, los hermanos Ramón Álvarez Ayala, alias “El R1”, y Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”, quien permanece prófugo, y “Rafa”, eran "comandantes regionales" del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.

El 20 de febrero de 2025, el secretario de Estado de Estados Unidos designó al CJNG como organización terrorista extranjera.

“El Departamento de Justicia está comprometido con la eliminación total de los cárteles de la droga y las organizaciones criminales transnacionales”, declaró el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia. “Al atacar a estos comandantes regionales, damos un paso más hacia el cumplimiento de ese compromiso de erradicar el flagelo de cárteles como el CJNG”.

Los hermanos Álvarez Ayala están acusados de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina para su importación a Estados Unidos entre 2004 y diciembre de 2023, así como de usar, portar, exhibir y disparar un arma de fuego, incluyendo una ametralladora.