EUA Acusa a 'El R1' y a su Hermano 'El R2', Comandantes del CJNG, por Narcotráfico
Ramón Álvarez Ayala es identificado como el presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo
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Ramón Álvarez Ayala es identificado como el presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo
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Un gran jurado federal del Distrito de Columbia presentó este miércoles una acusación formal contra los mexicanos Ramón Álvarez Ayala, de 44 años, y Rafael Álvarez Ayala, de 42, por presuntamente conspirar para fabricar y distribuir cocaína y metanfetamina para su importación a Estados Unidos, así como por delitos relacionados con armas de fuego.
Según documentos judiciales, los hermanos Ramón Álvarez Ayala, alias “El R1”, y Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”, quien permanece prófugo, y “Rafa”, eran "comandantes regionales" del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.
El 20 de febrero de 2025, el secretario de Estado de Estados Unidos designó al CJNG como organización terrorista extranjera.
“El Departamento de Justicia está comprometido con la eliminación total de los cárteles de la droga y las organizaciones criminales transnacionales”, declaró el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia. “Al atacar a estos comandantes regionales, damos un paso más hacia el cumplimiento de ese compromiso de erradicar el flagelo de cárteles como el CJNG”.
Los hermanos Álvarez Ayala están acusados de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina para su importación a Estados Unidos entre 2004 y diciembre de 2023, así como de usar, portar, exhibir y disparar un arma de fuego, incluyendo una ametralladora.
La Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA en Los Ángeles está investigando el caso. El Departamento de Justicia agradeció al Gobierno de México por haber logrado la detención de Ramón Álvarez Ayala.
La jefa Kaitlin Sahni de la Unidad de Narcóticos y Drogas Peligrosas (NDDU) y los abogados litigantes Nicole Lockhart, Lernik Begian y Douglas Meisel de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de la División Penal están a cargo del procesamiento del caso.
Apenas el 7 de agosto fue vinculado a proceso Ramón Ángel el "R1", señalado como el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.
El juez estableció dos meses para la investigación complementaria y se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Se le acusó de su posible participación en los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina y cocaína.
Ramón "N" "El R1", fue detenido el 30 de julio 2026 en Atotonilco el Alto, Jalisco.
Es líder de la célula criminal conocida como "Los Rs", vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en Michoacán en Apatzingán, Uruapan y Morelia, así como en Jalisco.
HVI