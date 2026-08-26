Narcotráfico

Caen 2 Personas con Varios Kilos de Fentanilo y Heroína Ocultos en Autobús en Sonora

La droga fue hallada en un compartimiento en el camarote de la unidad

Detenidos con fentanilo y heroína en SonoraDetenidos con fentanilo y heroína en carretera de Hermosillo, Sonora. Foto: Gabinete de Seguridad

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Autoridades en Sonora interceptan autobús con 10 kilos de fentanilo y 8 de heroína. Dos personas detenidas.

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