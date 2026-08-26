Caen 2 Personas con Varios Kilos de Fentanilo y Heroína Ocultos en Autobús en Sonora

El Gabinete de Seguridad informó que en un operativo en carreteras de Hermosillo, Sonora, detuvo a dos personas que transportaban 10 kilos de fentanilo y ocho de heroína, ocultos en un compartimiento de un autobús de pasajeros.

En el operativo carretero participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Fiscalía General de la República (FGR), y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La inspección se realizó en el tramo Hermosillo-Nogales, de la carretera México 15, con la finalidad de evitar la comisión de ilícitos. Fue ahí donde las autoridades revisaron el camarote del autobús de pasajeros y detectaron modificaciones en la alacena, donde encontraron 10 paquetes con fentanilo y ocho con heroína, así como dispositivos móviles, detalló el Gabinete de Seguridad, en un comunicado.

Droga hallada en un autobús de pasajeros en carretera de Hermosillo, Sonora. Foto: Gabinete de Seguridad

Los dos detenidos y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

El Gabinete de Seguridad refrendó su compromiso de fortalecer las labores de investigación y coordinación para combatir el tráfico de drogas y evitar que sustancias ilícitas lleguen a las comunidades.

RMT