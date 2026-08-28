El jueves 27 de agosto se realizó una nueva audiencia en el caso de Gabriel 'N', señalado por presunto abuso sexual agravado contra su hija Dafne. La defensa informó que el proceso podría estar en su etapa final de desahogo de pruebas y se resolvería en las próximas semanas, mucho antes del tiempo que se tenía prolongado para su resolución.



Durante la audiencia celebrada el 27 de agosto, relacionada con el proceso que sigue en contra de Gabriel 'N', señalado por el presunto delito de abuso sexual agravado en perjuicio de su hija Dafne, la defensa informó que el procedimiento se encuentra en una de sus etapas finales respecto al desahogo de las pruebas ofrecidas.



Señaló que la audiencia fue programada para contemplarse un testigo pospuesto por la defensa, quien se desempeña como psicólogo con el objetivo de aportar elementos dentro del proceso; también explicó que, de continuar el procedimiento conforme a lo previsto, existe la posibilidad de que el caso pueda quedar resuelto durante las próximas semanas.



"El día de hoy tenemos programada una; el día de mañana hay otra fecha programada, pero para la siguiente semana aún no tenemos programado por parte del juez cuándo se van a fijar para continuar con el desahogo de pruebas de la defensa", Omar Enrique Fuentes Medina, abogado de Gabriel 'N'



“Entonces yo creo que este asunto podría estar resuelto quizá dentro del propio mes de septiembre porque ya estamos por concluir agosto, pero consideramos que quizá no vaya a pasar del mes que viene”, Omar Enrique Fuentes Medina, abogado de Gabriel 'N'



En relación a la ausencia de algunos testigos en las audiencias anteriores, el defensor explicó que los determinados testimonios ofrecidos por Alejandra Quintos, mamá de Dafne, en el Centro Integral de Justicia de Ciudad Mante quedaron desistidos como parte del relacionado con un incidente promovido por la defensa.