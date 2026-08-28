Seguridad

Juicio Contra Gabriel 'N' por Presunto Abuso Sexual Contra Dafne Podría Resolverse en Septiembre

Durante la audiencia del jueves 27 de agosto se continuó con el desahogo de pruebas y la defensa presentó el testimonio de un psicólogo.

Juicio Contra Gabriel 'N' por Presunto Abuso Sexual Contra Dafne Podría Resolverse en SeptiembreJuicio Contra Gabriel 'N' por Presunto Abuso Contra Dafne Podría Resolverse Pronto. Foto: Alejandra Quintozz

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El juicio contra Gabriel 'N' por abuso sexual a su hija Dafne podría resolverse en septiembre. La defensa presentó a un psicólogo como testigo clave.

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