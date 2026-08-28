Detienen a ‘La Tía’, Líder de la Célula 'La Nueva Empresa', Vinculada con Tráfico de Migrantes

Ana ‘N’, identificada como La Tía o Flor, es la presunta líder de la célula criminal La Nueva Empresa, vinculada con delitos como narcotráfico, secuestro, extorsión y tráfico de personas migrantes de México hacia Estados Unidos.

La Tía y otras cuatro personas cayeron durante tres cateos realizados en los municipios de Tonalá y Zapopan, en Jalisco, operativos encabezados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), informó el Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con los reportes, el grupo delictivo traficaba con personas migrantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, hacia territorio estadounidense.

Los otros cuatro supuestos integrantes de La Nueva Empresa fueron identificados como Gilberto ‘N’, alias El Loco; Martha Samara, conocida como La Fresa; José de Jesús ‘N’ y Mayra Saraí ‘N’.

En los cateos también fueron asegurados teléfonos celulares, dos camionetas, dinero en efectivo, equipos de cómputo y terminales de pago.

Con el resultado de las acciones conjuntas en Jalisco, las fuerzas federales debilitan las capacidades operativas de las organizaciones criminales y contribuyen a proteger la integridad y los derechos de las personas, destacó el Gabinete de Seguridad.