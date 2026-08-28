Seguridad

Detienen a ‘La Tía’, Líder de la Célula 'La Nueva Empresa', Vinculada con Tráfico de Migrantes

Durante cateos en Jalisco, fueron arrestadas cinco personas, entre ellas la jefa del grupo criminal

Detención de integrantes de La Nueva Empresa, en JaliscoDetención de integrantes de célula 'La Nueva Empresa', en Jalisco. Foto: Gabinete de Seguridad

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Operativos en Jalisco: Caen 'La Tía' y su banda, ligados a varios delitos, incluido tráfico de migrantes.

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