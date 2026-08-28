Metro Modifica Horario por Maratón CDMX 2026: Habrá Servicio Gratis

Este fin de semana, la Ciudad de México será el escenario del Maratón 2026, prueba por la que el Metro CDMX abrirá dos horas antes de su horario habitual.

El 30 de agosto de 2026, el Metro permitirá el acceso gratis a los corredores desde las 05:00 horas, en las Líneas 1, 2, 3 y 9. Para ingresar sin pagar solo debes presentar tu número de participante.

El resto de las Líneas del Metro, es decir, 4, 5, 6, 7, 8, 12, A y B, abrirán sus puertas a las 07:00 horas, en el horario normal de sábados, domingos y días festivos.

Si acostumbras transportarte en bicicleta, puedes viajar con ella en el Sistema de Transporte Colectivo (STC), pues se mantendrá el programa Tu bici viaja en Metro.

El Trolebús también se sumará al operativo de apoyo a los corredores con servicio de las 03:00 a las 06:00 horas, desde seis puntos de la CDMX, para facilitar el traslado de los participantes a la zona del inicio de la ruta:

Perisur-Ciudad Universitaria. Indios Verdes-Ciudad Universitaria. San Antonio-Ciudad Universitaria. Izazaga-Perisur. Foro Sol, Palacio de los Deportes-Perisur. Narvarte-Perisur.

Considera que la Ciudad de México implementará un dispositivo de seguridad en la ruta Estadio Olímpico Universitario-Zócalo, por lo que las autoridades pidieron evitar las zonas de los cierres viales que habrá el domingo.

RMT