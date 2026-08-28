Transporte público

Metro Modifica Horario por Maratón CDMX 2026: Habrá Servicio Gratis

Treinta mil corredores recorrerán 42.195 kilómetros a lo largo de la ruta Estadio Olímpico Universitario-Zócalo

Maratón CDMXMaratón en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Atención corredores! El Maratón CDMX 2026 trae servicio gratis en el Metro. Presenta tu número de participante y prepárate para la gran carrera. Descubre más sobre los cambios en el transporte.

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