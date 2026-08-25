Transporte público

Así Está el Servicio en el Metro CDMX por la Lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que continuarán las lluvias y chubascos en la Ciudad de México

Usuarios del MetroUsuarios del Metro. Foto: N+

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Lluvias y chubascos en CDMX: el Metro reduce velocidad en líneas clave para tu seguridad. Conoce cómo afecta tu ruta y prepárate para el clima.

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