Así Está el Servicio en el Metro CDMX por la Lluvia

Durante las últimas horas se han registrado lluvias en varias alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), es por eso que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro implementó marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9 y B.

Mediante redes sociales, el Metro explicó que dicha medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.

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Mientras que en las líneas 1, 6, 7, 12 y A, se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales.

Se recomienda a los usuarios salir con anticipación para llegar a tiempo a sus destinos.

Es importante señalar que las lluvias continuarán durante este martes, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se prevé que hoy por la tarde habrá lluvias y chubascos en la Ciudad de México; todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Toma en consideración que la temperatura mínima en la CDMX será de 12 a 14 °C y la máxima de 23 a 25 °C.

Con información de N+

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