Metro CDMX Informa Qué Pasó en la Línea 3 Hoy: Reportan Humo entre Tlatelolco y La Raza

Un nuevo incidente se registró en la Línea 3 del Metro CDMX hoy, 18 de agosto de 2026; aquí te informamos qué pasó entre las estaciones La Raza y Tlatelolco, donde usuarios reportaron presencia de humo.

De acuerdo con pasajeros del Metro CDMX, en la Línea 3, que va de Universidad a Indios Verdes, la mañana de hoy se registró un cortocircuito o una llanta del tren 1455 habría explotado, por lo que estaba saliendo humo.

Ante el reporte, personal del Metro CDMX activó el protocolo de verificación, el cual permitió determinar que un cortocircuito, por la presunta baja de corriente, se habría registrado entre las estaciones La Raza y Tlatelolco.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Desalojan Tren del Metro CDMX en la Estación Tlatelolco; Esto Pasó en la Línea 3

El Metro CDMX respondió al reporte de los usuarios de la Línea verde e informó que se realizó la revisión de un tren, por lo que la marcha estaba lenta.

El Metro pidió a los usuarios atender las indicaciones del personal del Sistema de Transporte Colectivo (STC) y permitir el libre cierre de las puertas.

Posteriormente, el servicio se reanudó en toda la Línea 3 y se regularizó el paso de los trenes, luego de la saturación de usuarios que se registró en los andenes.

RMT