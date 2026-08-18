Transporte público

Metro CDMX Informa Qué Pasó en la Línea 3 Hoy: Reportan Humo entre Tlatelolco y La Raza

Esto es lo que se sabe sobre el incidente de hoy, en la Línea 3 del Metro CDMX

Metro CDMX, estación La RazaMetro CDMX, estación La Raza. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy en Línea 3 del Metro CDMX: humo entre Tlatelolco y La Raza por un cortocircuito. El servicio se vio afectado. Conoce los detalles de este incidente.

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