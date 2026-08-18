Cierran Carretera Silao - San Felipe Por Choque Entre Tres Tráileres; Usa Vías Alternas

La mañana de este martes 18 de agosto, se registró un choque entre tres tráileres que circulaban por la carretera Silao - San Felipe en Guanajuato.

Los hechos se presentaron a la altura de la comunidad de La Cuestecita o Arperos, en donde aún se investiga la mecánica del accidente. Un tráiler aparentemente transportaba azúcar, otro llantas y en otro trasladan vehículos pero se encontraba vació.

Foto: N+

Por lo que los carriles de la carretera quedaron llenos de azúcar, llantas y los líquidos que derramaron los vehículos por el choque.

Hasta el momento, las autoridades continúan trabajando para desbloquear la carretera, por lo que informan que las vías alternas son por la Sierra de Lobos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Accidente en Bulevar 2000 de Tijuana Deja 5 Muertos y Múltiples Heridos

Otra alternativa, es tomar la carretera Guanajuato - Dolores Hidalgo y por ahí continuar hasta San Felipe. Actualmente, no se ha dado a conocer el número de lesionados y si hubo fallecidos en el accidente, personal de rescate continúan trabajando.