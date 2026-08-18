Accidentes

Cierran Carretera Silao - San Felipe Por Choque Entre Tres Tráileres; Usa Vías Alternas

Un accidente entre tres vehículos pesados provocó que se impidiera la circulación sobre la carretera que conecta a Silao y San Felipe en Guanajuato, autoridades investigan los hechos.

Chocan Tres Tráileres en la Carretera Silao San Felipe Causando el Cierre de la Vialidad.Chocan Tres Tráileres en la Carretera Silao San Felipe Causando el Cierre de la Vialidad. Foto: N+

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Accidente en la carretera Silao-San Felipe con tres tráileres involucrados ha causado el cierre de la vialidad, por lo que se recomienda tomar vías alternas.

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