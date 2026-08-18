Medio Ambiente

Investigan Hallazgo de Cocodrilos Muertos en Límites de Colima, Jalisco y Nayarit

Han sido localizados 13 cocodrilos muertos en un lapso de 7 semanas, solo en Jalisco fueron ubicados 11 reptiles sin vida. La Profepa inició una carpeta de investigación

Un cocodrilo reposa sobre una piedra.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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