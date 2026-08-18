Investigan Hallazgo de Cocodrilos Muertos en Límites de Colima, Jalisco y Nayarit

En un lapso de 7 semanas, 13 cocodrilos han sido localizados muertos en los límites de los estados de Colima, Jalisco y Nayarit.

Tan solo en Jalisco fueron ubicados muertos 11 reptiles, 10 adultos y un juvenil, la mayoría con signos de violencia.

Al respecto, el biólogo Helios Hernández Hurtado, especialista en cocodrilos, indicó: "Muchos de estos cocodrilos han sido golpeados, se han detectado con algunas perforaciones, entonces se intuye que es precisamente el humano quien los ha dañado; otros no se sabe exactamente qué sucedió".

Los reptiles sin vida comenzaron a aparecer luego de dos ataques que sufrieron dos personas en hechos aislados a finales del mes de junio 2026.

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El pasado 26 de junio, el pescador Arnoldo Ferrer y su compañero de lancha fueron atacados sorpresivamente por un cocodrilo cerca de la compuerta de la laguna de Cuyutlán, en Colima. Arnoldo perdió el brazo izquierdo y días después falleció a causa de las heridas, su compañero sobrevivió.

Un día después, el 27 de junio, Irving Mauricio, de 28 años, originario de la Ciudad de México (CDMX), fue atacado por un cocodrilo frente a la Marina Vallarta, el reptil lo sumergió y su cuerpo sin vida fue localizado horas después.

Por su parte, Sergio Aguilar Olguín, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de Colima, explicó: "Cada vez que nosotros modificamos su hábitat o les quitamos hábitat a los cocodrilos que viven ahí, eventualmente van a ir tomando otros lugares, esto es lo que está generando los encuentros o las interacciones entre humanos y cocodrilos".

Los especialistas dicen que los cocodrilos están perdiendo territorio en costas del Pacífico mexicano en Jalisco por la actividad turística y en Colima por la actividad industrial y portuaria.

"El 99% de los ataques se dan cuando nosotros entramos a sus ecosistemas”, precisó el biólogo Helios Hernández Hurtado.

El avistamiento de cocodrilos se da particularmente durante el temporal de lluvias, en zonas cercanas a su hábitat.

"Puede haber varios momentos dentro de su ciclo biológico, donde el cocodrilo se sienta amenazado o que su nido esté amenazado o que sus crías estén amenazadas, entonces, todo lo que se acerque a esas ciertas zonas lo va a atacar", aseguró Sergio Aguilar Olguín, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de Colima.

Sobre el hallazgo de reptiles muertos, la Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente (Profepa) inició una carpeta de investigación, en tanto, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, en coordinación con autoridades ambientales, reforzó las acciones de información y capacitación con prestadores de servicios turísticos, sector hotelero y comunidades, para brindar herramientas que ayuden a identificar situaciones de riesgo.

Con información de Bertha Reynoso.

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