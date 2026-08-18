Medio Ambiente

Cocodrilo de Río, Bajo Protección Especial en México por la Actividad Humana

En los últimas semanas se han encontrado 13 cocodrilos sin vida y con huellas de violencia en las costas de Jalisco, Colima y Nayarit

Un cocodrilo americano o de río en el Malecón de Tajamar, en Quintana RooUn cocodrilo americano o de río en el Malecón de Tajamar, en Quintana Roo. Foto: Cuartoscuro

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