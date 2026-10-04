Internacional

Elecciones Presidenciales en Brasil: Lula y Bolsonaro Emiten su Voto

Este domingo, los brasileños salen a las urnas para elegir la fórmula presidencial, 27 gobernadores, 513 diputados y dos tercios del Senado

Votantes en el colegio Ayrton Senna da Silva, cerca de la favela de Rocinha, en Río de Janeiro, Brasil. Foto: EFEVotantes en el colegio Ayrton Senna da Silva, cerca de la favela de Rocinha, en Río de Janeiro, Brasil. Foto: EFE
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