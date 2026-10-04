Elecciones Presidenciales en Brasil: Lula y Bolsonaro Emiten su Voto

La mañana de este domingo abrieron los centros de votación para las elecciones presidenciales, legislativas y regionales en Brasil, en las cuales el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, busca la reelección frente a su principal rival, el senador Flávio Bolsonaro.

En punto de las 08:00 hora local comenzó la jornada para elegir la fórmula presidencial, 27 gobernadores, 513 diputados, dos tercios del Senado y renovar a los representantes en las asambleas legislativas regionales.

Alrededor de 158.7 millones de votantes están convocados a los comicios, 2 millones más que en 2022.

Desde las primeras horas, Lula da Silvia y Bolsonaro acudieron a las urnas para emitir su voto.

El primero fue el senador Flávio Bolsonaro, quien votó tan solo unos 20 minutos después del inicio de la jornada electoral en una escuela de Río de Janeiro.

Tras emitir su sufragio en la escuela municipal Barão Homem de Mello, ubicada en el barrio de Vila Isabe, afirmó que "Brasil necesita cambio" para acabar con la "era de atraso" del Gobierno de su rival.

Más tarde, el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva votó en una escuela de la São Bernardo do Campo, municipio vecino a São Paulo, en la primera vuelta de las elecciones.

De acuerdo con datos del Tribunal Superior Electoral (TSE), São Paulo permanece como el mayor colegio electoral del país, con más de 34 millones de electores (21%), delante de Minas Gerais, con más de 16 millones de personas aptas para votar (10%).

En tanto, Río de Janeiro acumuló casi 13 millones de votantes (8%), por delante de Bahía, el cuarto mayor colegio electoral, con 11 millones de personas (7%).

Cabe señalar que los electores podrán votar en medio millón de urnas electrónicas distribuidas en 92 mil lugares de votación, de los 5 mil 570 municipios de todo el país.

Además, casi 919 mil personas se inscribieron para participar en los comicios fuera de Brasil, un aumento del 32% en relación a las de 2022.

Cuando cierren los colegios electorales, el Tribunal comenzará a difundir los primeros boletines con resultados oficiales.

Si ninguno de los candidatos a la Presidencia alcanza más de la mitad de los votos válidos, los dos más votados tendrán que enfrentarse en una segunda vuelta, prevista para el domingo 25 de octubre.

De acuerdo con las principales encuestas del país, los dos principales candidatos a la contienda presidencial permanecen empatados técnicamente.

Con información de EFE.

SPB