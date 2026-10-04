Brasil Vota en Elecciones Presidenciales que Enfrentan a Lula y Flávio Bolsonaro

Los brasileños votan este domingo entre la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, en unas elecciones que decidirán si el mayor país de América Latina se suma a la ola conservadora arropada por Donald Trump.

Desde la Amazonía hasta las tierras agrícolas del sur, los brasileños eligen entre un elenco ya conocido y muchos se decantarán por quien menos les desagrade.

Con casi 81 años, el izquierdista Lula busca un cuarto y último mandato y advierte que la soberanía de Brasil está en juego ante la presión de Trump, que dijo seguir las elecciones "muy de cerca".

Libra la batalla con el senador de derecha Flávio Bolsonaro, de 45 años, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El ultraderechista designó candidato a su primogénito tras ser condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado contra Lula en 2022.

La última encuesta del instituto Datafolha prevé 45% de los votos para el mandatario y 42% para el senador, por lo que sería necesaria una segunda vuelta el 25 de octubre.

Lula cuenta con su base electoral en el empobrecido noreste y entre los votantes de bajos ingresos, los católicos y las mujeres. Bolsonaro, por su parte, lidera en el sur, entre los más acomodados y los evangélicos.

"Estoy muy preocupada porque quiero la victoria. No consigo entender al pobre de derecha porque nosotros somos naturalmente personas de izquierda, somos pobres, nordestinos. El pobre de derecha me saca de quicio", dijo a la AFP Maria de Nazaré Azevedo, una funcionaria de 57 años, que vive en Rio de Janeiro pero es del estado amazónico de Pará.

"Lo que necesitamos es un cambio. En el lugar donde trabajo ocurren muchos asaltos, ya he presenciado varias cosas. Lo más importante es precisamente nuestra seguridad", dijo en el mismo centro electoral Babiliana Figueira, una bombera civil de 40 años que votará por el senador y su programa de mano dura contra la inseguridad.

En un país polarizado, la campaña electoral se destacó por controversias y ataques personales. Lula trató a Bolsonaro de don nadie, que "no sirve ni para ser síndico de un edificio". Bolsonaro, que se dice más moderado que su padre, declaró que "Brasil ya no soporta" al izquierdista.

Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, los dos más votados irán a una segunda vuelta el 25 de octubre. Se espera que otros diez candidatos obtengan cifras de voto mucho menores esta jornada.

Aliados de Trump han encontrado apoyo en los últimos años en algunos países de América Latina, entre ellos Argentina, Colombia y Perú.

Casi 159 millones de brasileños están habilitados para votar en este tenso enfrentamiento político.

Los ciudadanos también elegirán a 27 gobernadores estatales, miembros de asambleas legislativas estatales, a los 513 diputados federales y a 54 de los 81 senadores del país en la votación de este domingo.

Mientras Bolsonaro ha enfatizado su alianza ideológica con Trump, Lula ha criticado a Washington.

Con frecuencia ha hablado de los riesgos de una intervención de Estados Unidos en las elecciones brasileñas después de que el gobierno de Trump impusiera altos aranceles a las exportaciones brasileñas, revocara la visa del embajador del país en Washington y sancionara a un juez del Supremo Tribunal Federal que presidió la investigación que terminó derivando en la condena de Jair Bolsonaro, predecesor de Lula.

Flávio Bolsonaro ha destacado su cercanía con la Casa Blanca y ha insistido en que Brasil necesita cerrar mejores acuerdos con el gobierno de Trump, incluida la economía de minerales raros.

Brasil estima que sus yacimientos contienen hasta 21 millones de toneladas, solo por detrás de China. Bolsonaro también ha hecho campaña con la promesa de liberar a su padre de su condena de 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado y devolverlo a la política.

Bolsonaro niega que el gobierno de Estados Unidos lo esté ayudando.

"Ese relato no va a aguantar, lo siento", afirmó Bolsonaro en un acto de campaña en septiembre.

Los centros cerrarán a las 17:00 locales (14:00 horas de CDMX) y enseguida se iniciará el conteo de las urnas electrónicas.

Con información de Agencias

ASJ