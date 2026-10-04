Internacional

Brasil Vota en Elecciones Presidenciales que Enfrentan a Lula y Flávio Bolsonaro

Los brasileños también elegirán a 27 gobernadores estatales, miembros de asambleas legislativas estatales, a los 513 diputados federales y a 54 de los 81 senadores del país

BrasilEn un país polarizado, la campaña electoral se destacó por controversias y ataques personales. Foto: Reuters.

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