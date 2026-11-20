Un sismo de magnitud 5.0 sacudió la región central de California alrededor de las 23 horas (tiempo local), muy cenca de donde se encuentra la falla de San Andrés.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), el movimiento ocurrió al noroeste de Pinnacles, a una profundidad de 6.7 kilómetros.

El temblor ha provocado hasta las 3:00 horas (tiempo de California) un enjambre sísmico con 63 eventos telúricos, todos con magnitudes menores al principal.

El diario San Francisco Chronicle informó que el epicentro fue cerca del Parque Nacional Pinnacles, en el condado de San Benito, a unos 21 kilómetros al noreste de Soledad y a 145 kilómetros de San Francisco.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de daños ni reportado personas afectadas por el sismo que en un primer momento se declaró de magnitud 5.4.

El medio detalló que el Parque Nacional Pinnacles está situado a unos 130 kilómetros al sureste de San José y es conocido por sus formaciones rocosas y cuervas, buscadas por aficionados al senderismo.

La falla de San Andrés es el punto donde se tocan las placas tectónicas del Pacífico y de Norteamérica. Cruza gran parte de California y separa completamente a la península de Baja California de territorio continental.

Esta falla corre de forma transversal por el sur de California y tiene la peculiaridad de que algunos de sus puntos pueden verse a simple vista a nivel de tierra.

El punto de choque entre las placas mencionadas pasa por debajo de Baja California y se sumerge bajo el Mar de Cortes, lo que un sismo de gran potencial podría afectar a nuestro país.

Con información de N+

ICM