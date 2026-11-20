La red social TikTok presentó su informe Discovery On TikTok 2026 sobre los temas de mayor interés y aprendizaje en la plataforma, durante su Foro de Seguridad e Innovación, celebrado en Londres, Inglaterra.

La empresa informó que el 68% de los jóvenes de entre 16 y 24 años afirmaron usar TikTok para encontrar nuevos pasatiempos, y "recurren a la diversa comunidad de creadores en busca de inspiración".

"Un 82 % que afirma usar TikTok para descubrir cosas nuevas, y un 58 % dice que es uno de los primeros lugares a los que acuden para aprender algo nuevo".

En ese sentido, los temas que más destacaron fueron los deportes, con un aumentó global del 155% en las publicaciones enfocada en esta temática. Disciplinas minoritarias como la capoeira, el pádel y el hiking, también están ganando popularidad.

La expresión creativa tuvo también un crecimiento del 46% en la publicaciones a nivel mundial respecto al año pasado. "Los jóvenes creadores utilizan TikTok para compartir sus creaciones, prácticas y aprendizajes".

Destacan las manualidades, en especial el crochet (técnica de tejido) y la pintura cerámica, con un crecimiento del 1664%. Los tutoriales para aprender a tocar el piano crecieron un 1088%.

En cuanto a la parte cultural, "los jóvenes utilizan TikTok para explorar diferentes culturas y conectar con personas afines a través del cine y el entretenimiento". Durante el último año, el manga y el anime repuntaron, con 13.5 millones de publicaciones.

Los datos fueron recolectados por la plataforma Qualtrics mediante encuestas en agosto de 2026. Se aplicaron 500 cuestionarios por mercado a jóvenes entre 16 y 24 años en Reino Unido, Francia, Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos.

También se analizaron los hashtags y búsquedas de jóvenes dentro de TikTok en los países antes mencionados entre julio de 2024 y agosto de 2026.

Con información de N+

ICM