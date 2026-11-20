La plataforma de videos TikTok puso en marcha una nueva herramienta para que los usuarios, con cuenta o no, puedan comprobar de modo propio si un contenido es real o fruto de la inteligencia artificial (IA).

Se trata de una de las novedades de la red social presentada en su Foro de Seguridad e Innovación 2026 celebrado en Londres.

A través de una página web se podrá verificar si un contenido es real o está hecho con IA de la propia plataforma, TikTok AI.

Quien quiera distinguir la realidad de lo que no lo es debe descargar el contenido de TikTok que quiera verificar, subirlo a la herramienta, accesible a través del Centro de Transparencia, y en unos segundos obtendrá la respuesta. No hace falta ser usuario para hacer esta comprobación.

La plataforma informó que sus usuarios han hecho más de 5 mil millones de videos con sus herramientas de IA. Aunque hay un aviso de si el contenido está hecho de este modo, hay publicaciones que lo evaden.

También fue presentada una aplicación llamada Likeness Detection, que avisará a creadores de contenido registrados el uso ilícito de su imagen.

Los creadores verificados que cumplan los requisitos se deben registrarse en la plataforma, verificando su identidad, a través de un socio externo de confianza.

Los deepfakes o contenidos ultrafalsos son generalmente videos o sonidos que parecen reales, pero que han sido generados o manipulados por la IA.

Cuando se detecten contenidos o cuentas en TikTok que podrían estar utilizando su imagen sin consentimiento recibirán una notificación, podrán revisar el contenido sospechoso y denunciarlo directamente

Entre las novedades está un mayor control parental, prevención de salud mental y una Guía de Tiktok para Educadores.

ICM