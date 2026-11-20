Antonio Sánchez, empresario de 63 años, murió en una supuesta clínica de rehabilitación para adicciones en Saltillo.

Como él, al menos 21 personas han muerto en este tipo de centros, clínicas o anexos para adicciones en Coahuila entre 2024 y 2025, según un conteo elaborado por N+.

Esto equivale, en promedio, a una muerte al mes en esta entidad.

Natalia Sánchez Verduzco, hija de Antonio, indicó:

“Esto pasó en una clínica privada de rehabilitación, en donde se supone que debería estar cuidado”.

Antonio llevaba unos días de haber reingresado a la clínica, luego de recaer, cuando se suicidó durante la noche en el patio del establecimiento.

Fue captado por cámaras de seguridad, donde se le observa por horas en el punto sin recibir atención ni intervención del personal para evitar su muerte.

Testigos aseguran que estaba bajo los efectos del alcohol.

"O sea, ¿Por qué no nos hablan?¿Por qué las terapeutas no nos hablaron, avisaron de que su papá está alcoholizado? Pues vengan por él. O ellas mismas, O sea, ellas mismas hacer como este cuidado de toda la noche sabiendo que el paciente estaba alcoholizado, que traía una depresión”.

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Además de denunciar omisiones en los cuidados y la vigilancia de los pacientes, extrabajadoras del establecimiento señalan presuntos actos de maltrato, irregularidades administrativas e incluso la realización de rituales de santería al interior de la clínica.

Una “exconsejera espiritual” en clínica GAIA, aseguró:

“El adicto venía de un sufrimiento tremendo de afuera, de haber destruido su propia vida. Estaba buscando en ese lugar una luz de esperanza y lo único que encontraron fue maltrato y violencia verbal”.

Desde que Natalia hizo público el caso de su padre, otras personas se han acercado a ella para denunciar presuntos abusos dentro de la misma clínica.

Uno de ellos ocurrió en 2024, cuando un paciente menor de edad habría sido privado de la libertad en el establecimiento.

La madre del adolescente intentó retirarlo de la clínica al percatarse de que su hijo sufría maltrato físico y psicológico, pero se lo impidieron.

Días después, el menor logró escapar al brincar la barda del establecimiento.

En medio de las denuncias, Natalia recuerda a su padre más allá de la lucha que marcó su vida: el alcoholismo.

“Mi papá era muy aventurero, le encantaba bucear, los deportes en montaña, boxeo, siempre fue muy activo, Como en ese aspecto. Le gustaba hacer negocios, era empresario él, le gustaba hacer diferentes tipos de negocios”, señaló.

A pesar de las denuncias y de las carpetas de investigación pendientes, la clínica GAIA continúa operando con normalidad.

Mientras tanto, la familia de Antonio exige respuestas y que su muerte no quede impune.

Con información de Natalia Sánchez Carranza.

LECQ