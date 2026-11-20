La Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) son instancias encargadas de vigilar el tránsito en la autopista México-Querétaro.

Y es que durante todo el día se presentan incidentes en esta vía que conecta a la Ciudad de México con Querétaro, un polo económico importante del centro del país.

Diariamente, alrededor de 80 mil autos particulares y de carga, y picos de hasta 130 mil vehículos, usan esta carretera para desplazar a personas y transportar mercancías.

Eso implica que se presenten todo tipo de incidentes y afectaciones al tránsito a lo largo de todo este trazo carretero, y las cuales te presentamos en esta nota.

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¿Cómo está el tránsito en la México-Querétaro?

Este viernes, la GN y Capufe registraron las siguientes afectaciones en esta vía que conecta a la CMDX con el centro del país:

A las 5:44 horas, se reportó carga vehicular en el km 42, a la altura de la salida al poblado de Teoloyucan (zona industrial), sin reporte de incidentes.

A las 7:29 horas, se registró carga vehicular en la Plaza de Cobro Tepotzotlán en dirección a Ciudad de México.

A las 9:22, se registra intensa carga vehicular en el kilómetro 42 rumbo a Querétaro a la altura del poblado Teoloyucan.

A las 9:46 horas, restablecen la circulación en el kilómetro 80 en dirección a Querétaro luego de atender un accidente en el lugar.

A las 10:36, Capufe comparte que sobre el kilñometro 43 de la autopista México-Querétaro se registra una intensa carga vehicular en ambos sentidos, debido a la afluencia de vehículos que toman la salida hacia el poblado de Teoloyucan. Derivado de esto han recomendado prever tiempos de traslado y considerar rutas alternas.

Te invitamos a seguir los canales de N+ para que estés informado sobre el tránsito en esta autopista, ya que al ser de las de mayor aforo, en cualquier momento puede haber alteraciones o afectaciones en la circulación.

Con información de N+